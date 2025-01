Gioacchino Pepoli. Lo statista che promosse l’unificazione monetaria

di Antonio Patuelli

Giustamente Marco Poli, su queste colonne, ha inserito il bicentenario della nascita di Gioacchino Napoleone Pepoli fra i principali anniversari bolognesi del 2025. Infatti, due secoli fa, il 10 ottobre 1825, Pepoli nacque a Bologna, figlio di Guido Taddeo e di Letizia Murat, che era figlia di Gioacchino Murat, re di Napoli e marito di Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone Bonaparte.

Gioacchino Napoleone Pepoli fu patriota risorgimentale, statista e diplomatico, fu attivo nei moti del 1848 e guidò a Bologna la Guardia Civica, andò in esilio in Toscana nel 1849 e nel 1859 fu fra i protagonisti della (pacifica) fine del dominio pontificio e, conseguentemente, delle occupazioni militari austriache a Bologna; quindi divenne ministro degli esteri e delle finanze nel governo provvisorio delle Romagne alla vigilia del plebiscito di unificazione all’Italia che si stava formando.

Deputato alla Camera nei primi anni dell’Italia unita, Pepoli fu Sindaco di Bologna dal 1866 al 1868 e fu nominato Senatore (a vita) del regno d’Italia su proposta del governo Menabrea.

Gioacchino Napoleone Pepoli è soprattutto memorabile perché fu il principale autore della ’Legge fondamentale’ di unificazione monetaria nell’Italia post-risorgimentale.

Infatti, fino alla primavera 1859, l’Italia era divisa in sette diversi Stati e staterelli: oltre alla dominazione austriaca in Lombardia, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, vi erano il regno sardo-piemontese, i ducati di Modena e Parma, il granducato di Toscana, lo Stato Pontificio e il regno delle due Sicilie, ciascuno, salvo i ducati di Modena e Parma, con diverse monete, di vario valore, coniate in addirittura dodici Zecche, di cui una a Bologna. Gioacchino Napoleone Pepoli, Ministro di agricoltura, industria e commercio (che aveva anche competenze finanziarie) nel governo Rattazzi del 1862, fu il principale artefice della legge 24 agosto 1862 per l’unificazione monetaria italiana che venne effettuata sulla base della Lira piemontese, facendo riferimento al valore intrinseco dei metalli delle monete dei vecchi Stati pre-unitari.

Pepoli, a somiglianza del modello monetario francese, predispose un sistema monetario imperniato su monete d’argento e d’oro: la Lira piemontese, divenuta italiana, equivaleva a cinque grammi d’argento e a 0,3226 grammi d’oro. Nel dibattito alla Camera dei Deputati sulla proposta di legge Pepoli di unificazione monetaria italiana, il 9 agosto 1862 vi fu in particolare l’autorevole intervento di un altro illustre bolognese, grande esperto di questioni finanziarie, monetarie e bancarie, Marco Minghetti, che la sostenne e definì la legge "un mezzo di transizione lodevolissimo" per l’unificazione monetaria dell’Italia finalmente unita. Pepoli inoltre fondò anche una banca a Bondeno nel Ferrarese ed ebbe sensibilità sociali: promosse diverse società operaie di mutuo soccorso e prese l’iniziativa per l’istituzione di una cassa pensioni per gli invalidi del lavoro.