Gioca 2 euro, ne vince 100mila. Dea bendata nella tabaccheria

Vinti ad Anzola 100mila euro nel bar tabaccheria Ocean Bar di via Goldoni. La vincita grazie a un tagliandino dal costo di due euro del gioco ‘Tris’ della lotteria Gratta e Vinci. "Non sappiamo chi possa aver vinto – dicono le bariste Eleonora Onofri e Ylenia Zuppiroli – questa ingente somma. Davvero è stato un gran colpo di fortuna. Nessuno per il momento ci ha ringraziato né ha mandato un biglietto. Vediamo se il vincitore lo farà nei prossimi giorni". La vincita è avvenuta il 12 marzo scorso, ma la notizia si è appresa solamente ora come comunicato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato. E la gestione delle lotterie è svolta dal concessionario Lotterie nazionali.

"Sono anni che vendiamo queste lotterie istantanee – continua il barista Stefano Bortolani –, ma mai si era verificata una vincita così alta. E noi l’abbiamo saputo col cartello che ci hanno mandato e che abbiamo affisso all’interno del locale. Non posso far altro che congratularmi col vincitore o la vincitrice". E sul tema delle vincite alle lotterie, sempre ad Anzola nello scorso febbraio si era registrata una vincita, questa volta al gioco del Lotto, di circa 60mila euro con una giocata da 46 euro.

La vincita era avvenuta nella ricevitoria–tabaccheria di Rita Baraldi in via Emilia. I numeri vincenti giocati col Lotto sulla ruota di Genova erano stati 35, 69, 81, 83 e avevano portato all’incasso di 65.699 euro (lordi) con una puntata totale di 46,50 euro come era stato riportato anche dall’Agimeg (Agenzia di stampa mercato dei giochi). L’Agimeg aveva riferito che quella di Anzola era stata la vincita più alta in Emilia Romagna dell’estrazione del sabato.

