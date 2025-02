Gioca 46 euro, ne vince 66mila. Dea bendata nella tabaccheria

Circa sessantamila euro vinti ad Anzola col gioco del Lotto. L’estrazione è stata quella di sabato scorso e la vincita si è registrata nella ricevitoria–tabaccheria di Rita Baraldi in via Emilia. "Siamo davvero contenti – dicono Rita Baraldi e il marito Beppe Nerozzi, entrambi gestori dell’attività – per questa vincita. Era già qualche anno che non registravamo vincite di questo tipo".

"Non so – continua Nerozzi – chi possa essere il vincitore, presumo un giocatore abituale che è riuscito a indovinare, grazie a un bel colpo di fortuna è proprio il caso di dirlo, una quaterna sulla ruota di Genova. È difficile azzeccare una quaterna, solitamente sono più frequenti i terni, e nella nostra ricevitoria era tempo che non accadeva. Non so se il giocatore abbia preso spunto da un sogno per ricavare i numeri poi rivelatisi vincenti, ma si può dire che questo giocatore sia stato baciato dalla dea bendata".

I numeri vincenti giocati con il Lotto sulla ruota di Genova sono stati 35, 69, 81, 83 e hanno incassato 65.699 euro (lordi) con una puntata totale di 46,50 euro come riportato anche dall’Agimeg (Agenzia di stampa mercato dei giochi). L’Agimeg riferisce anche che questa di Anzola è stata la vincita più alta in Emilia Romagna dell’estrazione di sabato. "La vincita di una quaterna – continua Nerozzi – non accadeva da almeno tre, quattro anni. Naturalmente la cosa ci rende felici anche perché quest’anno la nostra ricevitoria–tabaccheria festeggia i 55 anni di attività. Il negozio fu aperto infatti nel 1970 e si può dire che sia la ricevitoria–tabaccheria numero uno di Anzola".

Pier Luigi Trombetta