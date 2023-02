Gioca a tennis con gli amici Stroncato da un arresto cardiaco

Muore per un infarto fulminante poco dopo aver concluso una partita di tennis. Malore fatale, nella serata di lunedì, per M.A., un 59enne italiano residente con la famiglia a San Lazzaro di Savena. L’uomo nel tardo pomeriggio si era recato al Country Club di Villanova di Castenaso per fare una partita di tennis con un gruppo di amici. Tutto filava liscio, ma verso le 20.30, poco dopo la fine del match a colpi di racchette, il 59enne si è accasciato al suolo e ha perso i sensi.

Gli amici e i gestori dell’impianto hanno subito chiamato i soccorsi. I sanitari sono arrivati sul posto con un’ambulanza e un’automedica e hanno provato a rianimare l’uomo per oltre quaranta minuti. A nulla sono valsi, però, questi tentativi. L’uomo, infatti, pare sia morto sul colpo per un arresto cardiaco.