Gioca venti euro, ne porta a casa 250mila

"L’aveva già decisa, ma era insicuro sugli importi. Alla fine, questa indecisione sulla giocata gli è valsa la vittoria", dicono Marzia e Michele Sartini proprietari della tabaccheria Centrale in via Emilia 190 a Ozzano dove il vincitore, "un cliente abituale - dicono Marzia e Michele - di cui, però, non conosciamo il nome", è tornato correndo tutto d’un fiato alle 7 di ieri mattina per riscuotere l’enorme vincita di 254.370 euro, al lotto di martedì sera.

"Ha giocato in totale 20 euro, su Venezia e Palermo, dunque 10 euro ciascuno. Ha vinto sul capoluogo veneto con 6 ambi, 4 terni, 1 quaterna e giocando 5 euro sull’ambo, 3 euro sul terno e 2 euro sulla quaterna", dicono i due tabaccai. Insomma, questi sono gli importi che gli sono valsi la dolce vincita mentre i quattro numeri giocati sono tutti nell’ordine del ‘cinquanta’: 53, 54, 55 e 58. Queste le cifre con cui il trionfatore si è aggiudicato quasi 255mila euro.

Una vita cambiata dalla notte al giorno. All’arrivo in tabaccheria, però, la gioia era ancora, tutto sommato, contenuta. Non appena è stato avvisato dell’importo della vittoria ha subito pensato, di primo acchito, "di aver vinto ‘solo’ duecentocinquanta euro. Allora gli abbiamo ribadito che la sua vincita era nell’ordine delle migliaia. È in quel momento che è stato colto da una immensa felicità", raccontano i due proprietari. Dopo aver saputo della vincita, "ho subito chiamato la Lottomatica, non sapendo bene la procedura da effettuare in caso di vincita, anche perché non capita mica tutti i giorni, e ho rivendicato il biglietto– dice Marzia –. E non appena è arrivato il giocatore per riscuotere lo abbiamo avvisato che sarebbe dovuto andare direttamente a Roma".

È bastato questo al vincitore per mettersi in macchina e partire alla volta della Capitale, anzi che in direzione Milano, dove lavora. O meglio dire, ‘dove lavorava’. Questo perché, confessa Michele, "al vincitore mancavano tre anni alla pensione. Ora andrà in pensione anticipata".

Nella tabaccheria di via Emilia, qualche anno fa, avevano già avuto un’importante vincita di 23mila euro. Mentre il concorso del 14 maggio valso la vittoria a Ozzano ha distribuito premi per quasi 8 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 487 milioni di euro dall’inizio del 2024. Quella di Ozzano è– riporta Agimeg – la seconda vincita più alta dell’anno, dietro solo ai 376.500 euro vinti a Bellizzi (SA) lo scorso 16 marzo.

Giovanni Di Caprio