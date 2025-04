"Giocatore rovinato, la sala slot non ha colpe"

Soci della sala slot assolti con formula piena "perché il fatto non costituisce reato". I gestori di una sala giochi ad Anzola erano stati condannati a risarcire un ludopatico con 415mila euro, per circonvenzione di incapace. L’accusa era che si fossero approfittati della sua malattia per trarne profitto. Invece, con la sentenza, divenuta definitiva e irrevocabile, della terza sezione penale della Corte d’Appello di Bologna, presieduta dalla dottoressa Donatella Santini e con relatore la dottoressa Susanna Cividali, i soci di una srl attiva nel settore del gioco lecito sono stati assolti con formula piena. Agli imputati era contestato di aver abusato della condizione di inferiorità psichica di un cliente abituale per trarne un indebito vantaggio economico.

Secondo l’impianto accusatorio accolto in primo grado, poi rilevatosi del tutto fallace, i quattro avrebbero consapevolmente sfruttato le fragilità della persona per alimentarne la sua dipendenza dal gioco, determinandone un indebitamento quantificato in 415mila euro. Una ricostruzione che la Corte d’Appello ha integralmente smentito e ribaltato. Il collegio felsineo ha sottolineato che gli esercenti del gioco lecito non devono e non possono svolgere funzioni di controllo psico-sanitario sugli avventori. La distinzione tra un giocatore incallito e un ludopatico, usando le parole dei giudici d’appello "diviene elemento di assoluta difficoltà ed incertezza interpretativa". I magistrati hanno restituito agli imputati ciò che era stato loro tolto, sottolinea la difesa: la serenità, la reputazione e la legittimità del loro ruolo, profondamente compromesse da un’accusa infondata e diffamante perpetuata tra l’altro nei confronti di persone incensurate e che mai prima di questa triste vicenda avevano dovuto frequentare le aule dei tribunali penali.

"È stato un percorso difensivo lungo, tecnico e delicato, affrontato con determinazione e competenza per riportare al centro la verità – afferma l’avvocato Filippo Boccioletti, amministrativista del foro di Bologna, esperto in concessioni pubbliche, che insieme al collega Giovanni Belsito, ha difeso gli imputati in appello –. È una sentenza che ristabilisce finalmente ordine e giustizia dopo anni di sofferenza ingiustificata. Questa decisione non solo assolve gli imputati con formula piena, ma li riscatta sul piano umano, oltre che su quello professionale. I miei assistiti hanno vissuto un vero e proprio calvario giudiziario, vessati per anni da accuse infondate che hanno minato profondamente la loro vita personale e professionale. Sono stati vittime di un impianto accusatorio costruito su un abbaglio interpretativo, che ha finito per criminalizzare un’attività lecita e regolamentata", incalza Boccioletti e aggiunge che "la sentenza tutela l’intero comparto del gioco lecito in Italia".