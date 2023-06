Giochi dal mondo a Casa Bondi

’GioCastenaso!’: pomeriggio di giochi e creatività per tutte le età. Giochi e giocattoli di ogni tipologia, forma, dimensione ed epoca per le giocatrici e i giocatori di tutte le età. Il ‘paradiso’ ludico scatta oggi, dalle 15.30 alle 19.30, fuori dalla biblioteca Casa Bondi di Castenaso. Il cortile sarà una ludoteca piena di giochi antichi e medievali, giochi in legno di una volta in formato gigante, giochi di società, ma anche videogames e persino un laboratorio di origami.

Diverse le aree gioco tematiche, tutte col supporto di volontari e operatori culturali: ’Energia Ludica’, gli oggetti di una volta come trottole, giochi di legno in formato gigante, palline, biglie, anelli; ’Ludus in Tabula’, giochi da tavola dell’antichità appartenenti all’epoca egiziana, romana e medievale, antesignani di alcuni giochi di società moderni, a cura del Muv e dell’associazione Legiones in Agro Boiorum. Giochi da tavolo, una selezione dei più famosi giochi di società contemporanei (Monopoly, Cluedo, Risiko ...) e di quelli meno conosciuti ma ugualmente divertenti (Bang, Catan, Ticket to ride...) messi a disposizione dalla biblioteca e allestiti su tavoli esterni, con la supervisione e l’assistenza a cura di un facilitatore di Lylium APS. Retrogaming, all’interno della biblioteca ragazzi: un’intera stanza dedicata ai videogames anni 80-90, con flipper, cabinati da sala giochi e console "vintage", allestita con tanto di materiale grafico a tema, a cura di Bologna Nerd e Tilt! ’Costruiamo con la Carta’: un laboratorio di origami per bambini fino a 6 anni, a cura dei volontari e delle volontarie della Parrocchia San Giovanni Battista OraGioMinion.

Per l’occasione, la Biblioteca comunale sarà aperta al pubblico anche nel pomeriggio. Per ristorare i giocatori e le giocatrici tra un gioco ed un altro ci saranno inoltre le bevande, le merende e soprattutto il Bubble Tea forniti da La Cafeteria Vintage. In collaborazione con il Muv - Museo della civiltà Villanoviana, i volontari e le volontarie della Parrocchia San Giovanni Battista OraGioMinions, l’Associazione Legiones in Agro Boiorum. Entrata libera. In caso di maltempo l’evento si svolgerà all’interno dei locali della biblioteca.