Giochi di strada a Casalecchio per tutte le età: Festival del Gioco

Bambini per un giorno. E alla scoperta dei giochi di una volta. È quello che succederà domani a Casalecchio, nelle centralissime vie Garibaldi, Mazzini e piazza Stracciari dove si svolgerà il Festival del Gioco. Dalle 9 alle 19, sotto i portici e sui marciapiedi, si assisterà a una coloritissima festa di strada, animata da decine e decine di postazioni gioco, alle quali si potranno affacciare appassionati da zero a 99 anni. Tutte completamente gratuite. Tantissimi i giochi di una volta e numerosi quelli anche più recenti. Organizzato dalla società Eventi, il Festival del Gioco ospiterà anche il mercatino dei bambini, la mostra e lo spazio giochi con i mattoncini Lego, giochi da tavolo, laboratori creativi per bambini, gonfiabili, stand di aziende agricole e artigiani, i negozi aperti e animazione per le strade del Teatro Lunatico. Grigliata della Solidarietà a mezzogiorno, il cui ricavato andrà a favore dell’Avis territoriale. Alle 17,30 premiazione del Quizzone a squadre di Avis Casalecchio (iscrizioni al 338 9203717). Previste modifiche alla viabilità e ai percorsi dei bus. Dalle 7 alle 21 saranno chiuse e non si potra parcheggiare nel tratto di via Garibaldi tra via Porrettana e via Cavour, in via Porrettana parcheggio antistante civico 346, in via Mazzini e piazza Stracciari.

n. m.