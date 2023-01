Giochi di strada, raccolta fondi a gonfie vele

Il progetto di crowdfunding "Ieri, oggi, domani, giochiAMO!" di Granarolo ha raccolto 8.440 euro di donazioni da parte di cittadini, associazioni e imprese che hanno dato fiducia alla volontà del Comune di promuovere sul territorio un percorso ludico che punti al recupero dei giochi di strada e di cortile diffusi in passato e che riponga al centro del giocare di oggi la semplicità e l’autenticità di quello che era un tempo il modo di divertirsi, stimolando i bambini a riappropriarsi di ‘antiche’ forme di libertà e svago. L’obiettivo prefissato era raccogliere 7.500 euro tra inizio ottobre e metà novembre e si è andati anche oltre grazie alla generosità di più di 200 donatori.

Il progetto si ripropone di disegnare a terra o su muro dei diversi luoghi i giochi selezionati (uno nel capoluogo e uno in ogni frazione per un totale per ora di cinque aree individuate, ma con la previsione di ampliarne il numero). Ora si tratta di decidere insieme ai cittadini quali giochi scegliere e realizzarli entro la primavera nel capoluogo e nelle frazioni. Affinché la scelta sia pienamente corrispondente alle esigenze di chi li utilizzerà, prima di tutto i bambini e le bambine e a seguire le famiglie e tutti i cittadini, si è pensato di dare vita a un percorso virtuoso e partecipato che permetta di raccogliere i desideri del territorio per scegliere i giochi più apprezzati e adatti per ogni luogo in cui verranno realizzati. La raccolta delle preferenze si articola ora in due modalità distinte, realizzate in collaborazione con l’Istituto comprensivo di Granarolo: la prima, rivolta agli studenti della scuola primaria Anna Frank, prevede la distribuzione, a ciascuna classe, di un fascicolo cartaceo contenente una scheda per ognuno dei 5 siti individuati con l’indicazione di quattro possibili giochi realizzabili (fotografie e dimensioni). A ciascun alunno viene distribuito un questionario cartaceo per esprimere le proprie preferenze, scegliendo un gioco per ogni sito.

La seconda, rivolta ai genitori degli alunni della scuola primaria, prevede la pubblicazione, attraverso il sito dell’Istituto Comprensivo, del medesimo fascicolo informativo in formato digitale e la possibilità per i genitori interessati di poter esprimere le proprie preferenze attraverso la compilazione di un questionario online. L’amministrazione comunale ha quindi deciso di avviare una analoga raccolta di preferenze tra tutta la cittadinanza. Per questo è stato predisposto un questionario online a cui si può rispondere in forma anonima, indicando una sola preferenza tra i quattro giochi proposti per ogni frazione. Si può rispondere al questionario entro il 15 gennaio. I cinque giochi più votati per ciascuna frazione saranno realizzati.

Zoe Pederzini