Giochi, laboratori, cornamuse e mandolini: calendario per giocare in piazzetta Maccaferri

Fino al 6 gennaio La Baracca – Testoni Ragazzi con la rete InGorki propone un calendario di laboratori, attività artistiche e concerti. Per salutare l’anno appena trascorso e accogliere quello nuovo all’insegna della creatività. Attenzione: tutte le attività sono a ingresso libero con prenotazione e si svolgono all’aperto in piazzetta Maccaferri, per questo è consigliato munirsi di indumenti caldi! Oggi, domani e venerdì (e poi ancora il 4-5 gennaio) dalle 17 ’Il Mago Pescatore, pensieri di pace’: piccolo laboratorio per bambini e adulti a cura degli artigianisti di Cantieri Meticci.

La leggenda narra che il Mago Pescatore raccolga idee e consigli per la pace. Per inviarglieli sarà necessario costruire scatole magiche e piccoli oggetti volanti: il 6 gennaio grande rito collettivo. Sempre oggi alle 17.30 ’Suoni e storie di Natale’: letture itineranti e cornamusa a cura di Elena Musti, e musiche dal vivo di Jacopo Alessandri.

Domani alle 17.30 ’Il grande gioco di Natale’ a cura di Elena Musti: grande gioco dell’oca costruito a tema natalizio. Venerdì 29 alle 17.30 Orchestra popolare dei mandolini con i maestri Antonio Stragadede e Massimo Paurelli.