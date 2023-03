Giochi matematici del Mediterraneo, Marchioni vince le selezioni

Il monghidorese Massimo Marchioni (nella foto con il padre) vince le selezioni provinciali dei Giochi Matematici del Mediterraneo. Un orgoglio per il paese e per lo stesso sindaco Barbara Panzacchi: "A nome di tutta la nostra comunità voglio congratularmi con Massimo che si è aggiudicato il primo posto nella categoria S3 (quella delle terze classi degli Istituti secondari di primo grado) alle selezioni Provinciali dei Giochi Matematici del Mediterraneo e che, pertanto, il 14 maggio parteciperà alla finale nazionale a Palermo – sottolinea la prima cittadina –. L’ obiettivo di questo concorso nazionale è quello di mettere a confronto studenti di istituti diversi che, gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione sportiva, sviluppino atteggiamenti positivi nei confronti dello studio della matematica. I giochi offrono, poi, opportunità di partecipazione ed integrazione oltre che di valorizzazione delle eccellenze". Il sindaco, poi, conclude: "Massimo è risultato il migliore in ambito di Bologna e provincia nella sua categoria e siamo davvero orgogliosi di lui. Ci congratuliamo anche con i suoi familiari. È un bellissimo risultato per loro, ma anche per noi tutti ed è ancora una volta la testimonianza di quanto il nostro istituto scolastico di montagna sia dotato di dirigenti ed insegnanti di grande qualità", conclude Panzacchi.