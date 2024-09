Giochi Paralimpici, 141 azzurri a Parigi

Ai Giochi Paralimpici Parigi 2024, l’Italia sarà presente in 17 discipline, due in più rispetto a Tokyo 2020: 141 gli atleti in gara, con un incremento di 26 dall’ultima edizione, per quella che è la delegazione più numerosa di sempre ai Giochi. Come in Giappone, anche in Francia a farla da padrona, in termini numerici, è il nuoto, presente con 28 atleti. Proprio nel nuoto sono riposte le più grandi speranze di medaglia. A Tokyo furono ben 39 i podi ottenuti dai nostri nuotatori (11 ori, 16 argenti, 12 bronzi), un risultato ottimo, che precedette quelli ancor più straordinari maturati ai Mondiali di Manchester del 2023 e ai Campionati Europei di Funchal del 2024, dove la nostra Nazionale ha portato a casa, in entrambe le occasioni, il primo posto in classifica generale. A Tokyo fu un nuotatore l’atleta azzurro con più medaglie al collo, Stefano Raimondi, finito sette volte sul podio. Da sottolineare anche le straordinarie prestazioni di Simone Barlaam, Carlotta Gilli, Giulia Terzi, Antonio Fantin, Francesco Bocciardo, Francesca Xenia Palazzo, Monica Boggioni, solo per citare i più medagliati.

Tante le speranze di medaglia anche dall’atletica e dal ciclismo. La regina dei Giochi può contare sulle atlete più veloci al mondo nella categoria T63: Ambra Sabatini (portabandiera dell’Italia ai Giochi insieme all’handbiker Luca Mazzone), Martina Caironi e Monica Contrafatto, rispettivamente oro, argento e bronzo a Tokyo 2020 nei 100 metri ma anche su campionesse e campioni del calibro di Assunta Legnante e Oney Tapia. Beatrice Vio Grandis guiderà il team di scherma. Beatrice Vio Grandis guiderà invece il team di scherma. Da seguire anche gli sport da combattimento, con Antonino Bossolo nel taekwondo e il team di judo con Carolina Costa e Dongdong Camanni. Parigi 2024 segnerà anche la prima volta del badminton ai Giochi, con un’unica atleta, Rosa Efomo De Marco, a difendere i colori azzurri.