Giochi al parco ‘non utilizzabili’: “Acquistati dall’associazione, a rischio spazio per i bimbi”

Ravenna, 27 febbraio 2025 – I cartelli dicono ’Non utilizzabile’, con il segnale triangolare di pericolo. E, per fare in modo che nessuno le usi, la palestrina e il castello per bambini su cui sono stati affissi sono stati anche avvolti da nastro bianco e rosso e recinzione da cantiere. Una doccia fredda per l’associazione San Zaccaria insieme, che li ha acquistati. “Da gennaio chiamo in Comune per capire, ieri mi hanno detto che le smonteranno e che non sono più utilizzabili – dice Maria Luisa Mengozzi, la ’factotum’ di San Zaccaria insieme –. Ma noi ci siamo anche offerti di far sistemare i giochi a spese nostre, in modo che possano riottenere il certificato di conformità”.

Tutto inizia qualche anno fa, a San Zaccaria, quando l’associazione acquista giochi per diverse decine di migliaia di euro per due aree verdi del paese. In particolare al parco di Burdel, davanti alla farmacia, nel 2011 arriva una grande palestra in legno con scivolo, torretta e altelena, seguita nel 2014 da un ’castellino’ con lo scivolo per i bambini più piccoli. “Sono costati quasi 20mila euro – dice Mengozzi –. Mio marito si occupa dello sfalcio dell’erba, non aveva mai notato problemi. In totale tra i due parchi abbiamo speso quasi 50mila euro, ma se quelle due strutture verranno portate via lì resteranno solo giochi a molla”.

A gennaio la figlia di Mengozzi, che lavora poco lontano, la chiama e la avvisa: “Mi ha detto che era passato un uomo che aveva messo una rete rossa. Ci sono rimasta male. Ho chiamato il Comune e mi sono rivolta alla presidente del Consiglio territoriale Edera Fusconi, che ha contattato l’amministrazione comunale. Al telefono con un tecnico ho detto che, se mi avesse indicato un’officina a cui rivolgermi per la certificazione, avremmo pagato noi. Mi ha risposto che non è possibile. Temo che si perderà uno spazio per i bambini. Due anni fa portarono via un’altalena con chiazze di ruggine, dissero che dopo la manutenzione sarebbe tornata a posto: non abbiamo più saputo nulla”.

“I giochi devono sempre essere rispondenti alle vigenti normative europee sulla sicurezza – è la replica del Comune –. Per questo sono periodicamente verificati da un collaudatore abilitato che ne accerti il mantenimento delle condizioni di sicurezza. Per il Comune di Ravenna queste verifiche sono effettuate da Azimut, che effettivamente in questo periodo sta facendo un giro di controlli. Si tratta di una priorità che, per fare un paragone, può essere definita analoga a quella di verificare la stabilità degli alberi, in generale e in particolare con riferimento a parchi e aree verdi frequentati da bambini. I giochi in questione sono stati giudicati al momento non conformi e deve essere compiuta una ulteriore valutazione per accertare se attraverso una riparazione possono tornare a essere conformi. Qualora così fosse, dopo la riparazione andrà comunque riaccertata la conformità”. Non è chiaro se i due giochi non siano utilizzabili perché danneggiati o per un cambio nelle norme.