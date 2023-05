Giochi per tutti in biblioteca

Con il mese di maggio riparte, a Baricella, la Game Room che si tiene una volta alla settimana negli spazi della biblioteca comunale.

Gli eventi, che si terranno per un anno, ovvero fino all’aprile prossimo, saranno tutti i martedì (salvo diverse indicazioni da parte dell’amministrazione o della biblioteca) dalle ore 16,45. Per ogni appuntamento ci sarà una tipologia di gioco differente (videogiochi, giochi di società, giochi di ruolo ) con un focus specifico e dedicato su un gioco in particolare. I bambini sotto i 12 anni non potranno essere lasciati senza la supervisione di un adulto. Sul sito del Comune di Baricella è disponibile un’auto dichiarazione da firmare e consegnare in biblioteca al momento della prima iscrizione.