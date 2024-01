Giochi sull’acqua ghiacciata, video virale: "Ma è pericolosissimo"

La corsa in slittino sul lago ghiacciato, brulicante di bambini e ragazzini con le famiglie. È diventato virale nel giro di poche ore il video postato sulla pagina social Emilia Romagna Meteo che mostra come si presentava domenica il lago della Ninfa, sull’Appennino modenese. Oltre mille i commenti di cittadini adirati per l’incoscienza dimostrata dalle famiglie che hanno ignorato i cartelli di divieto apposti dalle istituzioni. "È cosa da evitare nel modo più assoluto, perché non si conosce lo spessore del ghiaccio che se si spezza e qualcuno finisce sotto, nessuno è in grado di salvarlo", ha ammonito il vicesindaco di Sestola, Marco Bonucchi.