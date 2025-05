"Giochiamo ai pompieri". Bimbi in piazza con le lance

PompierPepoli, un evento a tema pompieristico in quel di Castiglione dei Pepoli. L’iniziativa si svolgerà domani nel piazzale antistante il teatro comunale in via Aldo Moro 2, dalle 9 alle 12.30 con ripresa pomeridiana dalle 14 alle 18. "Non è uno spettacolo – spiega Matteo Cenci, presidente della locale associazione vigili del fuoco volontari – e neanche una dimostrazione. Durante la giornata si susseguiranno diverse sessioni di gioco, dai percorsi a ostacoli fino alle più varie attività psicomotorie pensate per avvicinare i più piccoli all’affascinante mondo dei pompieri".

L’evento era già stato organizzato prima della pandemia, col supporto dell’associazione nazionale dei vigili del fuoco. Per la seconda edizione si è deciso di procedere completamente ‘in proprio’: a supportare le decine di bambini che parteciperanno saranno i volontari dell’associazione insieme ai pompieri del distaccamento. Per l’occasione, saranno disposti intorno all’area dove si svolgerà l’iniziativa i mezzi di servizio dei vigili di Castiglione che potranno essere visitati dai ragazzi e dai loro accompagnatori.

"L’evento è particolarmente consigliato – conclude il presidente Cenci – per i bambini tra i 5 e i 12, ma non c’è nulla di tassativo. Se i più piccoli ritengono di non partecipare alle attività un po’ più impegnative, si limiteranno a sperimentare le più semplici. Vorremmo trascorrere, tutti insieme, una domenica all’insegna del divertimento. Abbiamo scelto di stare in paese proprio per coinvolgere più persone possibile".

f. m.