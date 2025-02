Giochiamo insieme per scoprire la città di Giosuè Carducci

Ci si può divertire in compagnia e contemporaneamente scoprire chi era Giosuè Carducci, come fu protagonista della vita culturale bolognese e quali luoghi della città conservano tracce del suo passaggio? È l’obiettivo di GioCar Giosuè Carducci, il primo gioco da tavolo pensato per bambini dai 6 ai 10 anni e realizzato da Casa Carducci, grazie al contributo della Regione, e assegnato tramite il bando della rete Case e studi delle persone illustri dell’Emilia-Romagna. Il circuito, di cui Casa Carducci fa parte dal 2023, quando è stata riconosciuta come una delle dimore di personaggi di rilievo che hanno vissuto e operato in Emilia-Romagna, vuole infatti valorizzare le abitazioni e gli studi dei personaggi che hanno influenzato il nostro territorio.

In particolare GioCar, si presenta sotto forma di pieghevole in distribuzione gratuita, come una brochure della casa museo con sul retro una caricatura del poeta, appositamente eseguita da Giorgio Perlini, nel solco della tradizione di Majani, Sacchetti, Ximenes e Galantara. Il gioco consiste in un percorso che attraversa gli spazi pubblici e privati legati alla vita bolognese di Carducci in venti tappe: si parte dalla Certosa per arrivare a Casa Carducci, passando per l’aula dove insegnava a Palazzo Poggi, la Libreria Zanichelli, alcuni caffè oltre alle diverse case in cui ha abitato. Di tappa in tappa, si incontrano anche luoghi storici come la Fontana del Nettuno, piazza Maggiore, le Due Torri e tanti altri, amati e celebrati dal poeta. Per giocare sono necessari unicamente una pedina per ogni giocatore e un dado. Basta provare.