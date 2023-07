Sos gioco d’azzardo a Bologna, l’esperta: "È una malattia e deve essere curata"

Bologna, 17 luglio 2023 – “Il gioco d’azzardo patologico è una malattia e come tale va curata”. Marialuisa Grech, direttrice dell’unità operativa complessa SerDP dell’Ausl (Servizio dipendenze patologiche), sgombra il campo dagli equivoci.

Può tratteggiare un identikit del giocatore d’azzardo?

"All’esordio non è una persona disperata in cerca di vincite, anche se può diventarlo. In genere, ci troviamo di fronte individui con un livello scolastico importante – risponde la psichiatra –, molti sono diplomati, qualcuno è laureato, e con occupazioni. Il convincimento che il giocatore provenga da una bassa estrazione sociale è sbagliato".

In che modo i dipendenti dal gioco arrivano ai vostri servizi?

"L’accesso può avvenire spontaneamente se la persona è consapevole della situazione in cui si trova e in questo caso ha una motivazione importante per affrontare il percorso di cura. Oppure può arrivare accompagnato da un familiare che si è reso conto del profondo disagio, ma il protagonista non è ancora pienamente consapevole che la situazione gli è sfuggita di mano".

Quanti utenti avete in carico?

"Circa 200, la metà residenti in città, gli altri in provincia, in maggioranza sono uomini. Il trend è stabile, l’età più rappresentata va dai 35 ai 45 anni".

Come è strutturata l’offerta?

"Con l’ambulatorio specialistico per il gioco d’azzardo di via Fioravanti e il neonato sportello d’ascolto, dove si possono chiedere informazioni in forma anonima, alla casa della salute del Navile, una coprogettazione dell’Ausl e del Comune".

Perché si inizia a giocare?

"La carriera di un giocatore tendenzialmente inizia per motivi futili, ma poi c’è l’evento che crea il link".

Quale può essere?

"Una vincita così potente e così gratificante per cui nasce l’innamoramento per la slot machine o il gratta e vinci, per fare un esempio. E non ci si accorge delle lunghe ore trascorse in una sala giochi, della vita impoverita di relazioni sociali e delle perdite di denaro".

Per quanto si va avanti così?

"Fino a quando il giocatore entra in un momento critico: dopo l’inizio e l’esaltazione arriva la nuova fase, quella della rincorsa delle perdite, alzando la posta nel tentativo di rifarsi".

È la fase più pericolosa?

"Sì. Subentra spesso una dispercezione, una sorta di pensiero magico. Il giocatore può arrivare a pensare ’questa slot machine che mi ha preso molti soldi me li ridarà’, perdendo anche la dimensione del tempo. Così investe sempre di più, mentre compaiono anche altri disturbi".

Quali?

"Si sviluppano depressione, insonnia, ansia o, peggio ancora, si aggiungono anche altre dipendenze, come l’abuso di alcol. È una fase ulteriore".

Qui scatta la richiesta d’aiuto?

"Perché questo avvenga bisogna mettere la persona davanti alla realtà dei fatti, senza avere timore di dire ‘hai una malattia e ti devi curare’. Il gioco d’azzardo patologico non è un vizio, bisogna accantonare questa connotazione etica, ma una malattia".

É sufficiente la volontà di curarsi?

"Non sempre. A volte, specialmente quando è presente la depressione, è importante ricorrere a una terapia farmacologiciga e alla psicoterapia".

Come si guarisce?

"I percorsi di maggiore successo prevedono la separazione totale da un certo tipo di attitudini e un controllo anche nella gestione del denaro".