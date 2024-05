Gioco d’azzardo e mafie alla Rocca dei Bentivoglio

Un mese di appuntamenti alla Rocca dei Bentivoglio dove è in corso la quarta edizione di Aut Aut: festival contro le mafie per parlare di legalità al territorio. Dopo aver affrontato i vari temi, fino al grande tema dei diritti umani e delle discriminazioni, quest’anno la rassegna analizza il contesto sociale ed economico in cui prospera il gioco d’azzardo e in cui le mafie si arricchiscono attraverso di esso e le infiltrazioni nell’economia legale. Ai quattro incontri si aggiunge, il 29 maggio la cena di autofinanziamento a supporto dei camp estivi di Libera.