"Gioco di squadra in famiglia". Un laboratorio per i genitori

È iniziato nello spazio Nausicaa di Castel Maggiore il laboratorio teatrale per genitori, composto da quattro incontri, e dal titolo ‘Gioco di squadra in famiglia: dalla conciliazione alla condivisione per raggiungere un’armonia (im)perfetta’. Il laboratorio è gratuito, lo ha organizzato l’associazione Vola Vola ed è dedicato a mamme e papà con figli dai 3 ai 18 anni.

Il primo appuntamento si è svolto ieri; mentre il secondo è in programma il primo ottobre; il terzo l’8 ottobre e il quarto il 15 ottobre, dalle 21 alle 23,30, e coinvolge 10 mamme e 10 papà. Gli incontri alternano momenti dedicati solo a donne o uomini e momenti congiunti, per sperimentare il teatro come strumento di crescita e riflessione sul ruolo genitoriale.

A condurre il laboratorio è il Collettivo frammenti di scena, formato da attori, scenografi e registi specializzati in temi sociali, pronti a mettere a disposizione dei genitori tecniche teatrali utili a migliorare la comunicazione e la condivisione in famiglia. L’associazione Vola Vola promuove spazi di incontro, relazione e creatività per famiglie, bambini e giovani, attraverso eventi, laboratori e progetti educativi che valorizzano la partecipazione e la genitorialità.

