Bologna, 27 novembre 2019 - Gioco erotico finisce in tragedia e un giovane di trent’anni muore per asfissia. A denunciarlo sabato mattina è stato un bolognese di circa 65 anni che si è recato dai carabinieri per comunica alle forze dell’ordine che probabilmente l’uomo con cui stava facendo una chiamata Skype era morto durante la connessione.

I due uomini non si conoscevano, ma tramite alcune chat avevano deciso di provare un gioco erotico a distanza. Le forze dell’ordine si sono attivate immediatamente per cercare di capire dove abitasse il giovane che, secondo quanto riportato dal 65, poteva essere morto per asfissia attaccandosi con una cintura al soffitto del suo appartamento.

Dopo numerose ricerche, sempre nella giornata di sabato, si è venuti a sapere che il trent’enne viveva a Trento. Da qui, una volta entrati nell'appartamento del giovane la macabra scoperta: il ragazzo era effettivamente morto asfissiato. Tramite gli accertamenti effettuati sul contenuto delle chat che i due uomini si erano scambiati, è risultato chiaro l’intento erotico dell’atto compiuto dal giovane, per questo nessuno viene indagato per istigazione al suicidio.