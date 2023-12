Gioia La Perla, ok ai custodi. Sequestrato il marchio

Il Tribunale di Bologna "ha accolto le ragioni di parte sindacale riguardo la necessità attivare misure cautelari di custodia di La Perla, procedendo, con notevole tempestività, a sequestrare tutto il patrimonio di La Perla Manufactoring srl, compresa l’azienda" e a nominare due custodi "oltre che a procedere al sequestro preventivo dei marchi detenuti a Londra". Lo annunciano con "estrema soddisfazione" Filctem-Cgil e Uiltec-Uil sottolineando che questa operazione "scongiura il pericolo, reso palese dalla dichiarazione dei liquidatori di Londra di inibire alle aziende italiane l’utilizzo del marchio, di cessione del marchio senza tenere in debito conto il destino delle qualificate competenze di lavoratrici e lavoratori". Una operazione sul marchio "svincolata dalla valorizzazione delle riconosciute abilità delle lavoratrici finirebbe per disperdere questa qualificata manodopera oltre che svilire il marchio stesso" e dunque "auspichiamo che la misura cautelare di custodia determini al contempo un celere sblocco del pagamento delle retribuzioni di ottobre, novembre e della 13esima, in mancanza del quale il rischio di dispersione delle maestranze si concretizzerà a breve". E, avvisano infine, che "senza le splendide maestranze non ci sarebbe più La Perla".

Raggiante Stefania Pisani. "Le misure cautelari le avevamo chieste noi nei ricorsi, i liquidatori procedevano sulla testa delle aziende bolognesi e il giudice ha compreso un aspetto non irrilevante: le tempistiche sono fondamentali", spiega la segretaria generale di Filctem Cigl Bologna. Non ci possiamo permettere – continua Pisani – di disperdere queste incredibili professionalità, che sono state cinicamente affamate. Intanto, il rischio che i liquidatori di Londra svendessero il marchio è stato scongiurato". Contenta anche Mariangela Occhiali. "La svolta è arrivata a una velocità inaspettata, il giudice è stato molto attento alle nostre istanze – spiega la funzionaria di Uiltec –. Una nota positiva in procinto del Natale, in 330 tra lavoratrici e lavoratori vedevano il buio, adesso c’è un po’ di luce, di sollievo. Terremo alta la lotta, lo dobbiamo a loro". Soddisfatto anche il Pd di Bologna. "Accogliamo con soddisfazione, consapevoli che è solo un primo passo, la decisione del tribunale – sottolinea la segretaria Federica Mazzoni –. Un segnale positivo che però non garantisce la lsicurezza e la stabilità economica delle lavoratrici. Continueremo ad essere accanto a loro, affinché vengano elargiti gli stipendi che devono avere, e alle mobilitazioni sindacali".

Paolo Rosato