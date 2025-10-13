Gioielli d’oro trovati in un’auto sull’A1, frutto di una truffa consumata a San Lazzaro. Di chi sono?

Bologna, 13 ottobre 2025 – Un ritrovamento... d’oro in un’auto A/1 al km 305 della carreggiata sud. Sono, infatti, stati ritrovati monili in oro dal personale della sottosezione di polizia stradale di Firenze lo scorso 7 marzo. I gioielli sono poi risultati il provento di una truffa consumata a San Lazzaro. I monili, al momento, non sono stati reclamati dal legittimo proprietario.

Come ritrovare gli oggetti rubati

In caso di furto, in generale, potete comunque tentare di ritrovare i vostri averi. Come? Sui siti istituzionali di Carabinieri e Polizia, ci sono bacheche ad hoc per provare a ritrovarli. Sul sito dei Carabinieri è presenta una banca dati in grado di contenere tutti gli oggetti rinvenuti, semplicemente segnalando la provincia in cui è avvenuto il furto, dopo aver sporto denuncia.

Come fare

Per quanto riguarda i Carabinieri c’è la bacheca ‘oggetti rinvenuti’ dove indicare il tipo di oggetto rubata, il periodo interressato al furto, e la provincia dove è stato ‘smarrito’ o sottratto il bene. A questo punto troverete così i vari oggetti apparsi dalla ricerca.

Puoi estendere la ricerca, si può includere la bacheca degli "Oggetti rubati" recuperati dalla Polizia di Stato; le banche dati del ministero dell'Interno: "Auto rubate" e "Documenti rubati/smarriti"; quella della banca dati dei “beni culturali Illecitamente sottratti".

Per quanto riguarda la polizia di Stato sul sito ufficiale c’è la ‘bacheca degli oggetti rubati e degli oggetti recuperati’: il procedimento è simile a quello del sito dell’Arma. La Polizia precisa che "per ottenerne la restituzione è necessario essere in possesso di una copia della denuncia di furto". La stessa indicazione è valida anche per i carabinieri.