Gioielli rubati nascosti in mezzo alle patatine

Nascondevano nei pacchetti a forma di tubo di una nota marca di patatine monili d’oro, collanine preziose in quantità, anelli, orologi. Gli agenti della polizia stradale di Altedo hanno scovato due ricettatori, entrambi italiani, di 20 e 45 anni. I malviventi, che avevano la merce trafugata nascosta nell’auto, sono stati fermati durante un controllo di routine sull’autostrada A13. Da lì, poi, scoperto il bottino, sono stati denunciati per il reato di ricettazione. I fatti sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì.

Una pattuglia della sottosezione della polizia stradale di Altedo, ha intimato l’alt, nel tratto compreso fra i caselli di Ferrara Sud e di Altedo dell’autostrada A13 in direzione Bologna, a una Fiat 500 di colore nero, che procedeva a forte velocità. A quel punto gli agenti della Polstrada hanno intimato ai due a bordo dell’auto di rallentare per arrestare la corsa, e farsi controllare, al casello successivo. Una volta fermato il veicolo in sicurezza al casello di Altedo, i poliziotti hanno iniziato a controllare i documenti delle due persone a bordo, entrambi italiani e di sesso maschile.

I due uomini, che avevano un’aria agitata ed erano già ben noti alle forze di polizia per svariati precedenti per reati di varia natura, tra cui anche ricettazione e truffa, sono stati accompagnati nella vicina caserma della polizia stradale per approfondire il controllo del veicolo sul quale viaggiavano. Il sospetto dei poliziotti e la decisione di voler fare un controllo più accurato al mezzo si sono rivelati corretti: durante la perquisizione dell’auto, sui sedili posteriori, veniva trovato un tubo aperto di patatine di colore rosso, occultato in mezzo ad altri sacchetti di patatine di svariate marche, al cui interno, sotto ad alcune patatine, erano stati occultati parecchi oggetti preziosi, fra cui collane, orecchini, anelli e orologi, oltre a una considerevole cifra di denaro in contanti, pari a 4.850 euro suddivisi in 14 banconote da 100 euro e 69 da 50. Interrogati in merito alla merce rinvenuta, i due fornivano spiegazioni evasive, tanto da indurre i poliziotti ad aprire tutti gli altri sacchetti di patatine presenti, anche quelli chiusi, riuscendo a rinvenire all’interno di un sacchetto di colore bianco, accuratamente richiuso tanto da sembrare sigillato, numerosi altri oggetti preziosi. Sono in corso ulteriori indagini da parte della polizia giudiziaria per ricostruire la provenienza dei preziosi ed eventualmente restituirli ai legittimi proprietari. Chiunque dovesse riconoscere nelle foto un proprio oggetto rubato, e fosse in possesso di regolare denuncia, può chiamare la polizia stradale di Altedo. I due, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

Zoe Pederzini