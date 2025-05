Giorgia Boldrini dirigerà i Musei

Giorgia Boldrini, a lungo direttrice Settore Cultura e Creatività (Dipartimento Cultura, Sport e Promozione della città) è la nuova direttrice del Settore Musei. L’insediamento avverrà il primo giugno, come conferma l’assessore alla Cultura Daniele Del Pozzo, affermando che "la nomina di Giorgia Boldrini riconosce il valore e la professionalità di una direttrice con una solida esperienza al Comune di Bologna, oltre che una profonda conoscenza del sistema culturale e museale cittadino". Ricorda inoltre come Boldrini abbia avuto modo di interfacciarsi in questo periodo con Eva Degl’Innocenti, la precedente direttrice del Settore Musei "per un confronto e una condivisione puntuale sulle attività e progetti e necessità dei musei cittadini, per cui siamo certi che questo passaggio di consegne possa dare continuità positiva al lavoro svolto da Degl’Innocenti". Ma chi è Boldrini? Così si presenta in una breve biografia online la futura direttrice che si è diplomata al Galvani nel 1991: "Architetto mancato, poi orgogliosamente laureata al Dams di Bologna, conclude gli studi al Master in Editoria fondato da Umberto Eco. Da più di vent’anni al Comune di Bologna, ha lavorato in vari ambiti culturali tra cui la promozione delle industrie culturali e creative, lanciando tra le altre cose i progetti Incredibol! (è un progetto nato nel 2010 per sostenere la crescita del settore culturale e creativo in Emilia-Romagna) e Bologna Game Farm (progetto per lo sviluppo di prototipi, l’implementazione e la commercializzazione di videogiochi)". La sua esperienza nell’ambito della pubblica amministrazione è stata in salita, in vari ruoli e arrivando nel gennaio del 2021 ricoprire quello di direttrice Settore Cultura e Creatività, che comprende ambiti quali lo sviluppo e il coordinamento di eventi, manifestazioni e festival in ambito culturale, sportivo e di promozione della città, lo sviluppo delle attività di Bologna Città Creativa della Musica Unesco e sviluppo e coordinamento di progetti di rigenerazione urbana a base artistica, culturale e creativa riguardanti aree urbane complesse. Ha diretto fino all’1 giugno ancora anche l’Unità Intermedia Economia della Notte presso la Direzione Generale.

Benedetta Cucci