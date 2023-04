Giorgia da applausi alla maratona di Boston

L’ozzanese Giorgia Venturi è la prima italiana classificata alla maratona di Boston. "Un sogno che si e’ avverato" afferma ancora commossa Giorgia che è arrivata 641esima. "Così come l’Italia veniva definita, in passato, la terra di poeti e naviganti, oggi possiamo dire che Ozzano è la terra dei maratoneti", afferma sorridendo il sindaco Luca Lelli. Dopo gli exploit del triatleta ozzanese David Colgan con gli ottimi piazzamenti alle due edizioni dei campionati del mondo di Ironman a cui ha partecipato alle Hawaii e la recente vittoria alla maratona di Bologna, è ora la volta delle donne ozzanesi a salire agli onori delle cronache. Il 17 aprile scorso alla maratona di Boston, una delle più antiche e rinomate del circuito, giunta ormai alla 127’ edizione, la prima donna italiana a tagliare il traguardo con il tempo di 3 ore 8 minuti e 52 secondi è stata appunto Giorgia che si allena con la Podistica Ozzanese sotto la supervisione e collaborazione di David Colgan. "Non credo sia un caso fortuito – dice il sindaco –. Credo più all’impegno di Giorgia, alla bellezza del nostro territorio e delle nostre colline che rappresentano sicuramente un’ottima pista di allenamento insieme alle nostre ciclo-pedonali che coprono buona parte del territorio e credo molto negli insegnamenti di David Colgan che nel campo è sicuramente un numero uno. David ha una forza di volontà incredibile che evidentemente sa anche trasmettere agli altri come l’importante risultato sportivo di Giorgia dimostra".

Per Giorgia Venturi, ancora frastornata dal viaggio e dall’impresa realizzata, la partecipazione alla maratona di Boston è stato "un bellissimo sogno che si è avverato" ma sicuramente non l’ultimo. Giorgia, ozzanese doc dalla nascita, ha scoperto la passione per la maratona pochi anni fa e da allora si allena con la podistica ozzanese. "Essere prima classificata fra le donne in una maratona di grande richiamo come quella di Boston è una soddisfazione incredibile – racconta –. Ora punto a quella di Honolulu".

Zoe Pederzini