Giorgia Meloni oggi a Bologna, la contestazione inizia con uno studente incatenato

Bologna, 27 maggio 2025 – È iniziata con uno studente incatenato fuori dal Liceo Minghetti la giornata di contestazione alla premier Giorgia Meloni, attesa oggi in città. La premier in visita in città con la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola. Prima all'assemblea 2025 di Confindustria al Teatro EuropAuditorium, poi si sposteranno al Tecnopolo.

Gli attivisti del collettivo Osa, animatori della protesta, sono pronti alla ‘mobilitazione’. “Inizia il #NoMeloniDay a Bologna continuando la mobilitazione degli studenti contro la repressione - scrivono gli attivisti -. Ci incateniamo, durante la settimana di agitazione di Osa per fermare il DL1660, e le politiche di riarmo del governo Meloni, per la revoca del Decreto Minniti” e contro la visita della Meloni in città.