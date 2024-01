Giorgio Comaschi presenta il suo libro

L’assessorato alla Cultura di Loiano, in collaborazione con i gruppi di lettura delle biblioteche del distretto Savena-Idice, hanno organizzato una rassegna di appuntamenti con autori e autrici "Dalla pagina alla voce". L’appuntamento di venerdì alle 21 è con Giorgio Comaschi, che con il suo stile ci parlerà del suo libro: "A Bologna con Lucio Dalla" di Giulio Perrone editore. Giorgio Comaschi guiderà i presenti con l’immaginazione per le strade e i vicoli di Bologna, con i ricordi e gli aneddoti che lo legano al grande Lucio Dalla, un amico con cui condivideva tanti interessi e passioni sportive e non solo. Appuntamento al Cinema Vittoria di Loiano. L’ingresso è libero.