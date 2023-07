Giorgio Diritti sarà a Venezia

Gira su Youtube proprio in queste ore qualche minuto del nuovo film di Giorgio Diritti che sarà tra i sei film italiani in concorso al Festival del cinema di Venezia, edizione 80. Si intitola ’Lubo’, è un adattamento del libro ’Il Seminatore’ di Mario Cavatore (ed Einaudi) e sceneggiato dallo stesso Diritti e da Fredo Valla girato tra la provincia autonoma di Trento, l’Alto Adige, la Svizzera e il Piemonte.

La storia (nella foto un momento sul set) narra le vicende di un giovane nomade che nel 1939 svolge il servizio militare nell’esercito svizzero. Un cugino lo informa che la polizia elvetica gli ha portato via i figli in base al programma di rieducazione nazionale della Kinder der Landstrasse e per Lubo inizierà un viaggio tra rabbia e vendetta che lo porterà a risultati inaspettati. Nel ruolo principale l’attore ormai caro al cinema italiano Frank Rogowski (Freaks Out, Disco Boy) nominato l’anno scorso nella categoria Attore Europeo degli European Film Awards per Great Freedom; alle scenografie Giancarlo Basili, marchigiano che vive a Bologna e che, oltre ad aver dato vita ai grandi set del cinema italiano ha curato il restauro del cinema Modernissimo, mentre i costumi sono di Ursula Patzak, radici tedesche, residenza bolognese e tanti David vinti per il suo splendido lavoro. La colonna sonora sarà firmata da Marco Biscarini, a fianco di Diritti dal 2005.

Il regista bolognese, che giunge così al suo quinto lavoro in diciotto anni (con ’Volevo nascondermi’ film sul pittore Ligabue ha vinto il David nel 2021 per la miglior regia) e che arriverà al Lido e poi in sala con 01 Distribution a novembre, ha raccontato: "È stato un bel viaggio nel tempo, tra volti e luoghi bellissimi e anche un po’ nomadi come Lubo, il protagonista. Abbiamo viaggiato tra Svizzera e Italia, camminando sui suoi passi e le sue sofferenze, nelle lotte e follie di un uomo alla ricerca di una giustizia e di una nuova vita. Un bel lavoro di squadra, riuscito grazie alla determinazione e passione delle società produttrici e del cast artistico e professionale".

Il film è prodotto da Indian, casa di produzione che negli ultimi mesi ha dato alla luce Scordato di Rocco Papaleo, Romantiche di Pilar Fogliati e L’ultima notte di Amore di Andrea Di Stefano.

b. c.