Giorgio Lolli, la vita in onda. Ecco il film ’Radio solaire’

C’è una scena nel film documentario ’Radio Solaire. Radio Diffusion Rurale’, in cui Giorgio Lolli, già in Africa, fa cadere un fazzoletto per terra: chi fa il gesto di raccoglierlo lavorerà per lui, perché ha dimostrato attenzione. È una scena che colpisce, perché fa comprendere la natura pratica e attenta alle qualità umane di questo bolognese che per 40 anni visse in Africa dove portò la radio, la possibilità di un continente di andare on air con le sue questioni, la sua musica e le sue narrazioni. Lolli fondò in Togo la prima azienda che dà il titolo al film documentario di Federico Bacci e Francesco Eppesteingher, in sala oggi alle 19, in anteprima nella sezione Biografilm Italia.

"È affascinante vedere gli africani che con al collo una radiolina a onde corte – racconta Lolli all’inizio del documentario – ascoltavano da Asmara la voce dell’Italia o Radio France o la voce dell’America: c’era interesse per la radio, ma nessuno parlava di loro, quindi mi son detto: qui per cambiare bisogna dar loro una radio". Ma chi era questo fantasioso tecnico bolognese che ha acceso oltre 500 radio in Africa, dal Togo al Mali, dal Senegal al Burkina Faso fino alle comunità più isolate, "dando voce ai senza voce", utilizzando piccole tecnologie a basso costo e alla portata di tutti?

Lo spiegano i registi, che hanno lavorato su tantissimo materiale sia video sia fotografico, perché Lolli era anche un operatore free lance, che il 2 agosto 1980 girò le importanti immagini divenute storia, della bomba alla stazione di Bologna. "Il suo viaggio in Africa – raccontano i due autori che hanno conosciuto Lolli in momenti differenti ritrovandosi poi nel comune intento di raccontare la storia – inizia nel 1978 quando, telecamera in spalla, insieme a due amici decide di girare un documentario sul Fronte di Liberazione dell’Eritrea".

L’interesse a farne un film è iniziato 15 anni fa, ma c’è voluto tempo per portare tutto a compimento. "Ma quando abbiamo deciso di metterci nell’impresa – spiegano i registi – c’è stato come un magnetismo che ha coinvolto tutti coloro che hanno lavorato con noi, interessati soprattutto all’uomo che era, a una persona che in Africa non ha solo portato la radio ma ha anche fondato scuole gratuite per radiotecnici, formando generazioni di giovani che oggi gestiscono le emittenti in autonomia". Giorgio Lolli è mancato nel 2023. Domani 14 giugno presso l’Esprit Nouveau sarà installata per la giornata Radio Solaire Bologna, emittente radiofonica FM, con inizio delle trasmissioni alle ore 18.

Benedetta Cucci