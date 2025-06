Giorgio Napolitano, il presidente di tutti. Presentato il libro di Giovanni Matteoli

"Presidente di tutti". Nei pressi dei luoghi della ‘Svolta della Bolognina’, giovedì pomeriggio si è tenuta alla Fondazione Duemila la presentazione del libro Presidente di tutti - Giorgio Napolitano nelle memorie di un segretario al Quirinale di Giovanni Matteoli, uno dei collaboratori più stretti dell’ex presidente della Repubblica. Il primo settennato (2006-2013) di Napolitano è stato denso di eventi sul piano politico ed economico: la fine dell’Ulivo, la crisi economica, l’ultimo governo Berlusconi (2008-11) e la relativa crisi dello spread che ha portato al governo Monti nel 2011. È proprio in quest’ultimo passaggio che Napolitano diventa ‘Re Giorgio’, epiteto datogli dal New York Times per il suo ruolo da guida e di mediatore in momenti di crisi politica. Sono anche gli "anni della nascita dell’antipolitica, fenomeno che nei giorni nostri ha raggiunto il suo apice", commenta Aldo Bacchiocchi, già sindaco di San Lazzaro, tra i relatori della presentazione. A colpire Bacchiocchi è anche il modo in cui l’autore "ripropone l’operato di Napolitano, avendo ben in mente il presente", continua. Oltre all’autore sono intervenuti, tra gli altri, Paolo Pombeni, Pierferdinando Casini, senatore, Aldo Cennamo, Anna Del Mugnaio, Federica Mazzoni, Valeria Ribani e Mario Oliva.

Giovanni Di Caprio