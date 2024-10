Giornalismo e molestie. Polemiche, il master replica: "Mai ricevute segnalazioni"

C’è anche una sezione dedicata al Master di Giornalismo di Bologna nell’inchiesta, sviluppata da Irpimedia, sulle molestie sessuali sui luoghi di formazione. Un’indagine condotta su 239 studentesse e studenti e quattro fonti interne ai dieci master di giornalismo attivi riconosciuti dall’Ordine in Italia, che per Bologna riporta due episodi. Uno sarebbe relativo a una praticante che, scrivono "ha raccontato di aver ricevuto messaggi da un formatore, sempre più espliciti fino a dettagliati resoconti delle sue pregresse esperienze sessuali". Stando a quanto riportato da Irpimedia, un formatore l’avrebbe "invitata a un evento apparentemente al solo scopo di convincerla a salire nella sua stanza. La giovane è rimasta traumatizzata, non ha voluto lavorare con nuovi colleghi, nei mesi successivi, per paura di venire molestata e ha dovuto intraprendere una psicoterapia". Una vicenda, mai denunciata dalla presunta vittima, di cui neppure l’Ordine dell’Emilia Romagna sapeva nulla ("avremmo subito denunciato", dice il presidente Silvestro Ramunno), che stando al racconto sarebbe avvenuta nel periodo in cui la ragazza frequentava il master, ma nel corso di uno stage esterno, non nella scuola. E nessuno tra docenti o tutor ne sarebbe mai stato informato "altrimenti – spiega il direttore di InCronaca Giampiero Moscato – sarebbe stato nel nostro interesse agire per tutelare la studentessa".

Nella stessa scuola, prosegue l’Irpimedia, "un gruppo di studentesse aveva deciso di aderire allo sciopero dell’8 marzo in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne con un comunicato da pubblicare sulla testata scolastica, ma sono state minacciate di querela da un formatore. Ne è seguita una discussione interna, con i docenti coinvolti, ma il testo non è mai diventato pubblico". Un fatto che, in realtà, non si sarebbe svolto nel modo in cui lo racconta il sito. Stando a quanto ricostruito, le ragazze, che avevano deciso di aderire allo sciopero dell’8 marzo, avevano prodotto un documento dove denunciavano che nella redazione di InCronaca venissero usati "termini inappropriati, razzisti, omofobi, grassofobici o islamofobi". Un documento che, proprio perché in sciopero, avrebbero voluto pubblicare su Youtube. I tutor - proprio nel loro ruolo di insegnanti, nell’ottica di formarle come giornaliste - hanno fatto notare loro che gettare accuse in maniera generica, senza contestualizzare, le metteva a rischio di denuncia di diffamazione. A quel punto le studentesse, "come hanno scritto anche in una lettera – precisa Moscato – hanno deciso di non pubblicare il documento, proponendo invece di sviluppare dei seminari sul linguaggio inclusivo ed etico". Sulla questione è intervenuto anche Fulvio Cammarano, direttore del Master, che ha spiegato come "secondo i tutor non c’è stata alcuna minaccia, ma l’enunciazione del principio di giusta autodifesa". Il master, conclude Cammarano "si rifà alle normative dell’Alma Mater, in particolare al codice etico e di comportamento e a quello per la prevenzione delle molestie morali e sessuali".

red. cro.