Giornalismo e violenze. Dialogo a più voci

Giornalismo di inchiesta e letteratura. Storie di discriminazione e violenza contro le donne in Afghanistan, Iran, Marocco e Stati Uniti. Sono i temi contenuti in due libri, uno di Liliana Faccioli Pintozzi, giornalista di SkyTG24 e Loubna Serraj, giornalista e scrittrice, che saranno presentati oggi, dalle 17 alle 19, nell’Aula Poeti, in Strada Maggiore 45. Due opere per interrogarsi sulle battaglie contro discriminazione e violenza e sulla funzione pubblica del giornalismo d’inchiesta.

Dialogheranno con le autrici Stefano Dambruoso, magistrato a Bologna, Chiara Alvisi, presidente AdDU e docente di Diritto privato a Unibo, Pina Lalli del Centro di Ricerca CoMediaS del Dipartimento di Scienze politiche e sociali di Unibo. Il saluto istituzionale sarà portato da Cristina Demaria, delegata del Rettore per l’equità, l’inclusione e la diversità.