"Giornalista licenziato, il sindaco censura"

Infuocato consiglio comunale l’altra sera a Calderara con tanto di striscioni e cartelli di protesta dell’Aser, l’associazione della stampa dell’Emilia Romagna. Il gruppo consiliare civico di opposizione ‘Calderara in Comune’ aveva presentato una mozione sul reintegro del giornalista dell’ufficio stampa con un contratto adeguato. Al professionista, il sindaco Giampiero Falzone, ha recentemente revocato l’incarico ‘fiduciario’ che gli aveva assegnato, per la seconda volta, segnalando, tra l’altro, che l’interessato è privo di laurea. Aspetto che tuttavia l’addetto stampa smentisce perché la laurea l’ha conseguita durante il primo incarico nello scorso mandato amministrativo, sempre con il sindaco Falzone.

"Il dibattito – dice Nanetti – non c’è stato. La maggioranza si è limitata a nascondersi dietro questioni formali, evitando di entrare nel merito di ciò che è davvero in gioco: una profonda ingiustizia sociale. Il sindaco ha ribadito l’estraneità della risorsa da qualsiasi funzione afferente alla sua professionalità di giornalista. Tuttavia, come si evince dai documenti, le mansioni a lui attribuite comprendevano: la redazione e gestione del notiziario dell’ente, del quale firmava la testata in qualità di direttore, nonché il ruolo di addetto stampa, con alle spalle ben 300 comunicati dal 2019". "Oltre al danno, la beffa – continua la civica –. Con delibera di giunta del 20 febbraio 2025, l’amministrazione ha impegnato 13.420,27 euro per perorare la causa della revoca e risoluzione immediata del contratto. Soldi che avrebbero potuto essere investiti in servizi per la comunità". L’Aser, presente al consiglio con il segretario aggiunto della Fnsi Matteo Naccari, reputa il provvedimento del sindaco "immotivato" e ha chiesto l’intervento dell’Anci: il giornalista "infatti non era inquadrato correttamente e anzi è stato dequalificato dal sindaco stesso nel corso dei suoi anni di lavoro".

Detto questo, l’Aser evidenzia che, "probabilmente preoccupato per i risvolti mediatici della protesta, il sindaco e la sua maggioranza di centrosinistra (che dovrebbe essere dalla parte dei più deboli e quindi dei licenziati) non solo non hanno espresso parole di solidarietà nei confronti di un dipendente con un figlio piccolo e ora senza lavoro, ma si sono anche premurati di vietare fotografie della protesta, intimando la rimozione di striscioni e cartelli". E il sindacato aggiunge: "Una censura vera e propria di una vicenda sulla quale come Aser continuiamo a chiedere un intervento concreto (e non solo a parole) del sindaco di Imola e presidente regionale dell’Anci, Marco Panieri". Interpellato, il sindaco Giampiero Falzone al momento preferisce non intervenire.

Pier Luigi Trombetta