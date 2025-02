Giornalista silurato dal sindaco, è bufera

"L’Associazione della stampa Emilia-Romagna chiede al sindaco di Calderara di reintegrare subito al lavoro il giornalista che lavorava nel suo ufficio stampa e che ha licenziato adducendo motivazioni pretestuose". Nei giorni scorsi l’addetto stampa del Comune, a cui il sindaco Giampiero Falzone aveva rinnovato l’incarico dopo la sua conferma a primo cittadino, è stato licenziato: gli è stato contestato il mancato invio di una mail e la mancata pubblicazione di un’ordinanza.

"Il collega – spiega il sindacato – era impiegato nel Comune dal 2019 ma con contratti a termine e con una retribuzione a nostro parere non commisurata all’impegno e all’inquadramento professionale e quindi in una situazione precaria e di ‘sudditanza’". "Prima di agire in maniera così brutale – continua Aser – il sindaco avrebbe dovuto avere un confronto. Chiediamo di reintegrare subito il collega al lavoro e auspichiamo anche un intervento dell’Anci. Il sindacato è disponibile a difendere il collega in tutte le sedi e lo farà con convinzione".

Sulla questione interviene il sindaco di Imola e presidente Anci Emilia-Romagna, Marco Panieri: "Come Anci abbiamo sottoscritto convintamente il protocollo d’intesa in merito per dare il giusto valore, professionale e formale, alla mansione del giornalista negli enti locali. E ovviamente l’invito è quello di attenersi a questa indicazione".

Non si fa aspettare la replica di Falzone: "Aser non mi ha mai contattato per conoscere i fatti e ha basato le proprie gravi affermazioni pubbliche sul racconto di parte. Il contratto di lavoro era di natura fiduciaria e con profilo di Istruttore amministrativo, non di giornalista, tanto che per l’assunzione l’interessato non ha sostenuto alcuna prova concorsuale. Ma è stato chiamato direttamente dal sottoscritto per motivi fiduciari. Sempre per motivi fiduciari, come previsto dal contratto, si è provveduto alla revoca dello stesso".

E replica ancora l’Aser: "Le dichiarazioni del sindaco sono alquanto gravi perché ammette alcune pesanti irregolarità. Lo stesso primo cittadino spiega che ‘il contratto di lavoro era di natura fiduciaria e con profilo di istruttore amministrativo, non di giornalista’, di fatto ammettendo che aveva inquadrato irregolarmente un professionista al quale faceva svolgere insieme l’attività di portavoce e di addetto stampa, in netto contrasto con quanto prevede la legge in materia".

p. l. t.