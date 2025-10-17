Giornata al parco in compagnia, ma senza cellulare

Un pomeriggio senza trilli, messaggi, social e telefonate. In altre parole, un pomeriggio senza smartphone: disconnessi dalla rete, ma connessi con altre persone in carne ed ossa. Per il ciclo ’Iniziative detox’, giornate di promozione del benessere e della qualità del tempo libero in famiglia senza dispositivi digitali, il Centro Famiglie organizza un pomeriggio per genitori, nonni e bambini, con musica, lettura e movimento.

L’appuntamento è per oggi alle 15.30 al Parco Peppino Impastato di Marzabotto. Per partecipare all’iniziativa si può contattare il Centro Famiglie 3383660763, anche WhatsApp. "E’ un’occasione pensata per tutte le persone da 0 a 99 anni del nostro Appennino per godere della natura in compagnia, lontano dalla tecnologia", ha spiegato la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi (nella foto). L’iniziativa aderisce al progetto ’Domeniche Detox’, ovvero il pacchetto da 8 milioni e 350mila euro che la Regione mette in campo per i ragazzi e le ragazze. Una giornata di disconnessione digitale da trascorrere all’aperto, nelle biblioteche e negli spazi pubblici delle città. Sono tante le iniziative che vedono coinvolti i Centri per le famiglie: eventi, laboratori, giochi e incontri per favorire il contatto diretto, la socializzazione e il rispetto per l’ambiente, senza l’uso di smartphone o dispositivi digitali.

Per la giornata di oggi sono in programma, alle 15.30, letture e musica con le operatrici del Centro Famiglie e, alle 16.45, laboratorio ludico di movimento con Giulia Tacconi, insegnante di danza per bambini. Le attività si svolgeranno in un’area del parco delimitata, alla quale si potrà accedere solamente senza smartphone. L’iniziativa è gratuita.