Giornata contro l’omofobia. Testimonianze in teatro

Oggi, alle 19, al teatro Biagi D’Antona di Castel Maggiore si celebra la ‘Giornata mondiale contro l’Omolesbobitransfobia’. Conducono l’evento Sofia Mehiel, nota come la Papessa, Alinny Batista e Marinella Cavazza. Sono previsti collegamenti dal Brasile con donne in politica che racconteranno come sono cambiate le cose con il nuovo presidente Lula. E ancora si tiene un focus su Romanina Cecconi, prima donna trans che ha fatto causa allo Stato italiano. E’ in programma poi un evento di conoscenza anche storica del movimento trans, a partire dalla migrazione da altri Paesi del mondo verso l’Italia. Infine, Chloe Facchini racconta la sua vita attraverso il suo libro ‘Donna’ (Edizioni del Loggione, 2022). Chloe collabora con la Rai nel programma ‘E’ sempre mezzogiorno’ di Antonella Clerici.