Giornata contro la violenza sulle donne a Bologna, Lepore: “Giulia Cecchettin ci ricorda Alessandra Matteuzzi”

Bologna, 25 novembre 2023 - “Il femminicidio di Giulia Cecchettin ci ricorda quanto è successo ad Alessandra Matteuzzi. Ci sono stati allarmi che non sono stati ascoltati, gesti che non sono stati compresi. Come con Giulia, anche con Alessandra si poteva fare di più”. Nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il sindaco Matteo Lepore ha voluto ricordare le donne uccise da uomini violenti e con la vicesindaca Emily Clancy e la presidente del consiglio comunale Maria Caterina Manca ha deposto una corona alla lapide delle vittime di femminicidio nel Cortile d’onore di Palazzo d’Accursio.

Alessandra Matteuzzi e Giulia Cecchettin, vittime di femminicidio

Il primo cittadino, in sintonia con quanto detto dalla sorella di Giulia Cecchettin, Elena, ha ricordato come “ogni femminicidio accade perché la nostra società purtroppo è una società dove gli uomini hanno il dominio sulle donne. Questo avviene nell’organizzazione economica e sociale. Per questo, sto frequentando molto le nostre scuole per chiedere ai ragazzi come si sentono e di quale parte della città hanno paura. I ragazzi e le ragazze hanno paura di noi e da noi si sentono violati. Questo dimostra quanto il nostro stare insieme sia violento. Noi uomini dobbiamo guardarci dentro e ripensare al nostro modo di condurre gli affetti", sono le parole del sindaco.

Da qui, “è importante che ogni uomo si faccia un esame di coscienza e prenda posizione. L’abbiamo fatto dopo l’uccisione di Alessandra Matteuzzi quando siamo scesi in piazza. Lo stiamo facendo ora, grazie anche a tante associazioni e alle forze dell’ordine. Ma non bastano segnali e manifestazioni, il nostro lavoro come istituzioni dev’essere quotidiano e metodico. E come istituzioni dobbiamo definire politiche che sappiano davvero incidere sulla vita delle persone”.

Il questore Antonio Sbordone (video) era questa mattina in piazza Maggiore al gazebo di “Questo non è amore“, campagna informativa della polizia contro la violenza sulle donne. "Faremo di tutto per combattere la violenza sulle donne", ha detto il questore.