Giornata critica in tangenziale. E alla Lunetta cade un albero

Parchi, giardini e centri sportivi off limits, oggi dalle 13, causa dell’allerta per il maltempo.

"Sono sospese tutte le manifestazioni e le attività programmate all’interno delle aree verdi, con obbligo di rimuovere tutte le strutture non autorizzate presenti per evitare ulteriori pericoli. Il divieto di permanenza rimane valido fino al superamento delle situazioni di criticità". Intanto, ieri, giornata di passione in tangenziale: l’interruzione, per diverse ore, dei sottopassi di via Triumvirato (foto), allagati, e la contestuale chiusura dell’uscita 4 in direzione Casalecchio ha causato code e rallentamenti sull’anello bolognese.

Il maltempo non ha risparmiato gli alberi: uno, particolarmente grande, è caduto alla Lunetta Gamberini, nell’area di sgambamento cani. In tutto sono stati 90 gli interventi dei vigili del fuoro fra città e provincia.