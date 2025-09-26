Giornata dei Risvegli, la famiglia di Luca De Nigris: “Una legge che tuteli i caregiver”

Bologna, 26 settembre 2025 – Martedì 7 ottobre si celebra la 27esima ‘Giornata nazionale dei Risvegli per la ricerca sul coma – Vale pena’, che coincide con l’undicesima edizione della ‘Giornata europea dei Risvegli’.

La giornata è stata presentata ieri alla Camera dei Deputati, alla presenza di Fulvio De Nigris, Maria Vaccari e Roberto Piperno, che sono rispettivamente presidente, vicepresidente e direttore scientifico della Fondazione ‘Gli amici di Luca - Casa dei risvegli Luca De Nigris ETS’. Con loro, Cristina Ceretti, consigliera comunale con delega a Famiglia, disabilità e sussidiarietà circolare, la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli e l’onorevole dem Ilenia Malavasi. E’ intervenuto anche Alessandro Bergonzoni, attore e testimonial della ‘Giornata dei Risvegli’.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione gode di numerosi patrocini istituzionali nazionali, tra cui Croce Rossa Italiana, Regione, Alma Mater di Bologna, Ordine dei giornalisti E-R e Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri.

Il 7 ottobre non è una data casuale, ma è quella “simbolo perché ricorda il risveglio dal coma di Luca, da cui è nata la Casa dei Risvegli Luca De Nigris”, che è una struttura pubblica dell’Azienda Usl di Bologna, capace di integrare familiari in moduli abitativi, oggi riconosciuta come buona pratica dal Consiglio d’Europa. Ciò che intende fare la ‘Giornata dei Risvegli’ è “fare rete per diffondere un modello di cura centrato sulla persona e sulla famiglia – commenta Fulvio De Nigris, genitore di Luca insieme con la mamma Maria Vaccari -, con il coinvolgimento attivo dei caregiver e di un’équipe multidisciplinare che possa garantire la presa in carico globale e personalizzata, dal coma al reinserimento sociale”.

L’appello alle istituzioni

Insomma, una riabilitazione che “integri stimoli sensoriali, arte ed emozione narrativa come strumenti terapeutici innovativi – continua il presidente -. Dopo oltre 20 anni di attività, chiediamo con forza una legge nazionale che tuteli i caregiver, pilastro silenzioso dei percorsi di cura.”

Un appello a cui si unisce anche l’onorevole Malavasi, che ha depositato una proposta di legge sui caregiver. Che rappresentano una “presenza costante, che richiede un enorme dispendio di energie e che può portare a isolamento e stress - fa sapere la deputata Pd -. È indispensabile garantire un riconoscimento legislativo equo e inclusivo, perché la cura deve diventare patrimonio sociale e pubblico".

Eventi a Bologna

La ‘Giornata dei Risvegli’ coinvolgerà diverse città con eventi e iniziative. Tra le tante, Bologna. Il nuovo spot sociale con Alessandro Bergonzoni, girato alla Casa dei Risvegli Luca De Nigris, sarà trasmesso dalla fine di settembre sulle principali emittenti nazionali e locali. Inoltre, un ampio programma di attività, tra cui il convegno ‘Risvegli. Il teatro nei processi di cura della persona’ con il DAMSLab dell’Unibo, performance artistiche e il tradizionale Open Day della Casa dei Risvegli Luca De Nigris, coinvolgerà studenti, cittadini e operatori. Lo spettacolo di Alessandro Bergonzoni con Antonello Salis si svolgerà il 7 ottobre al Teatro Duse.