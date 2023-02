Giornata del Ricordo Bologna blindata e tagliata a metà tra fiaccole e fumogeni

di Nicoletta Tempera

Da una parte del muro di polizia la fiaccolata, con settanta partecipanti, organizzata da Gioventù nazionale, Azione universitaria e dal comitato 10 febbraio per commemorare i martiri delle foibe. Dall’altra, la contromanifestazione, guidata da Potere al Popolo, con collettivi e pochi anarchici (molti erano a Milano per un’altra iniziativa per Cospito). Circa centocinquanta persone, dietro lo striscione ‘Bologna è antifascista’ hanno contestato la Giornata del Ricordo e la fiaccolata che ha raggiunto Palazzo D’Accusio, dove è stata deposta una corona. In mezzo, decine di camionette della polizia, Digos e carabinieri, schierati perché a entrambe le fazioni fosse concesso di esprimere, in maniera pacifica, il proprio pensiero. Un altro sabato in cui il centro è stato blindato. E un altro sabato accompagnato da un corteo. Che, breve, ha toccato via Indipendenza e via Castiglione, per concludersi in piazza Minghetti.

La fiaccolata, che ha visto anche la partecipazione di Francesco Sassone e Stefano Cavedagna di Fratelli d’Italia e della presidente del comitato 10 febbraio Elisabetta Curkovic, è partita da via D’Azeglio intorno alle 18. Già da mezz’ora, in piazza del Nettuno, si erano radunati i contestatori. A fare da spartiacque tra i due mondi, il cordone di blindati, a tagliare la piazza a metà all’altezza della fontana del Nettuno, tra la curiosità dei tanti cittadini e turisti a passeggio. Fiaccole e silenzio da un lato; slogan e fumogeni dall’altro, le due iniziative non si sono mai toccate. E mentre era in corso la cerimonia nel cortile del Comune, in cui la presidente Curkovic ha ricordato Norma Cossetto e l’esodo istriano, in piazza del Nettuno gli altri manifestanti sono partiti in corteo, con striscioni e slogan contro quella che hanno definito "una ricostruzione storicamente falsa". I manifestanti avevano annunciato il presidio su ‘Infestazioni’, dicendo di scendere in piazza "per combattere ogni forma di destra, per essere anticorpi verso ogni rigurgito, verso ogni tentativo di imporre idee di disuguaglianza, esclusione e odio".

Intanto, dopo Fratelli d’Italia, anche Forza Italia si indigna per la scritta ‘Con la resistenza jugoslava contro il revisionismo fascista’ apparsa accanto al giardino dedicato ai martiri delle foibe in via Don Sturzo. "Sulle foibe la storia non è ancora riuscita a dire la verità", ha detto Erika Seta, coordinatrice regionale delle donne di FI, aggiungendo che "Quei morti e quei fatti sono usati per battaglie politiche di infimo livello, considerando l’orrore di cui si parla, tirati da destra e da sinistra in modo strumentale. La sinistra ammetta le colpe di Tito e dei suoi e che, in nome dell’antifascismo, sono state compiute stragi inaudite. Consenta che passino ai libri di storia per quello che sono state, insieme alla narrazione geo politica di quelle terre. Mi auguro venga accolto l’invito fatto da esuli istriani dalmati di revocare l’onorificenza al Maresciallo Tito di cavaliere di gran croce, rendendo nette le responsabilità su quei morti".