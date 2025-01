Giornata della Memoria. De Paz e Lepore contro le polemiche:: "Bologna è unita"

Una giornata all’insegna dell’unità e dell’esercizio della Memoria. Il 27 gennaio non ha visto né contestazioni né polemiche, dalla stretta di mano tra il sindaco Matteo Lepore e Daniele De Paz (presidente della Comunità ebraica) alla deposizione della corona di fiori, poco prima, davanti alla sinagoga. In mezzo anche il tributo al memoriale in via Matteotti e in piazza del Nettuno. "Ci prendiamo l’impegno di tenere unita la nostra comunità", puntualizza Lepore, mentre De Paz sulle polemiche in merito alle bandiere esposte in Comune risponde: "Polemica è un termine con un’accezione negativa, noi discutiamo per trasformare certi temi in opportunità di dialogo e comunicazione".

Davanti alla sinagoga, un parterre di politici e rappresentanti delle istituzioni: dal questore Antonio Sbordone al prefetto Enrico Ricci, dal deputato Galeazzo Bignami (capogruppo di FdI alla Camera) a quelli del Pd Virginio Merola e Andrea De Maria, da Anna Cocchi (presidente dell’Anpi) ai consiglieri regionali dem Simona Lembi e Francesco Critelli, dai senatori Marco Lisei (FdI) e Marco Lombardo (Azione) all’arcivescovo Matteo Zuppi. Presente anche Michele de Pascale, presidente della Regione: "Sto guardando la serie tivù ‘M’ e sono rimasto impressionato dalle scene in dialetto romagnolo: spesso dimentichiamo che Mussolini era un figlio di questa terra e sentirlo parlare in un dialetto che ho ascoltato, ad esempio, dai miei nonni, fa capire quanto il mostro sia vicino e quanto dobbiamo essere in grado di riconoscerlo". Nel mezzo anche la recita del kaddish, preghiera ebraiche.

"È importante ricordare quanto di tremendamente atroce accadde in quella buia pagina di storia affinché non accada mai più", commenta Lucia Borgonzoni, sottosegretario alla Cultura, presente all’evento.

Poi la seduta solenne del Consiglio comunale, iniziata con le parole di Fabrizio Tosi (Aned), che ha criticato le sfilate dei "cosiddetti patrioti" ("Non possiamo tacere su questo") e condannato gli scontri a ferro e fuoco in nome di Ramy ("Nulla giustifica quello che abbiamo visto").

A prendere la parola è di nuovo De Paz: "La critica alla politica israeliana non è antisemitismo, è legittima come quella a qualunque altro Governo. Diventa antisemitismo se si nega al popolo ebraico il diritto all’autodeterminazione. C’è un aumento del 400% di episodi antisemiti in Europa, 230.000 post solo in Italia: la comunità ebraica vive di nuovo nell’angoscia, non si ignori questo sentimento".

De Paz invita a riflettere sull’uso "malato" delle parole "genocidio" e "sionismo", concetti che hanno provocato tribolazioni per la presa di posizione di alcuni nella Maggioranza più vicini alla causa palestinese, come Coalizione civica e Lista Lepore. "Un termine come genocidio non deve diventare un’arma impropria: oggi viene travisato, annacquato e banalizzato, mentre la parola sionismo non va stravolta, né demonizzata, ma riletta in senso critico".

Al termine dell’intervento battono le mani Lepore e la vicesindaca Emily Clancy (che preferisce non lasciare dichiarazioni), al fianco di De Paz. "Questo momento in ricordo delle vittime della Shoah si intreccia con la responsabilità di fondare un futuro di rispetto per la vita umana e la democrazia", evidenzia Lepore, prima di citare le parole del pastore Martin Niemöller sull’inattività degli intellettuali tedeschi durante l’ascesa del nazismo: "Prima vennero a prendere gli zingari, e non dissi niente. Poi vennero a prendere gli ebrei, e stetti zitto, perché non ero ebreo. Poi vennero a prendere gli omosessuali, e stetti zitto, perché non lo ero. Poi vennero a prendere i comunisti, e io non dissi niente, perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere me, e non c’era rimasto nessuno a protestare".