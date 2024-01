Giornata della Memoria, gli eventi. Tv, convegni, musei per riflettere

Dalla tv, ai musei, ai teatri, al palazzo comunale, all’aula absidale di Santa Lucia, alla Regione: sono decine gli eventi che si stanno tenendo, e si terranno nei prossimi giorni, in occasione della Giornata della Memoria. ’Le culture ebraiche lungo la via Emilia’ saranno illustrate su Rai5, sabato, alle 21.45, a cura di Bruna Bertani: un racconto tedi 60 minuti per dare visibilità ai territori e alle culture dell’Emilia Romagna legati all’Ebraismo, ieri e oggi. Ci saranno riprese anche sulla comunità ebraica di Bologna.

Oggi: eventi in Regione alle 11 e alle 15.30 e alle 17 al museo Ebraico una riflessione sulla Giornata con Alberto Cavaglion (Università di Firenze). Domani: alle 10.15, al teatro del Baraccano matinée per le scuole con lo spettacolo ’Sassolino’, tratto dalla graphic novel; alle 11 al cinema Lumière ’Sulle tracce di Mario Finzi’, incontro per gli studenti delle superiori, introduce Daniele De Paz, presidente della comunità ebraica di Bologna; alle 17, nella biblioteca comunale dell’Archiginnasio ’L’antisemitismo prima e dopo il 7 ottobre’, presenti al convegno Asher Colombo di Unibo e presidente dell’Istituto Cattaneo, il saggista Emanuele Ottolenghi di Foundation for Defense of Democracies di Washington in collegamento dagli Stati Uniti e il senatore Andrea Cangini, ex direttore del Carlino e segretario della Fondazione Luigi Einaudi; alle 18.30, nell’aula absidale di Santa Lucia ’La notte’ di Elie Wiesel, evento promosso dall’Alma Mater Studiorum e dal Master Erasmus Mundus Gemma; alle 21 ne La Soffitta prima nazionale di ’Petter-Prigioniero politico’. Venerdì: deposizione di una installazione floreale in via Zamboni 33, sotto la targa in memoria delle vittime della persecuzione razziale: alle 11, seduta solenne del Consiglio comunale. Sabato: alle 17.45, in Salaborsa, presentazione del libro ’Storia culturale degli ebrei’ di Piero Stefani e Davide Assael, alle 18.10 intervento di Daniele De Paz; alle 19, al cinema Modernissimo, proiezione del film-documentario ’Alessandro Rimini- Storia di un architetto’. Domenica: Deposizione corone nei luoghi della Memoria della città; alle 16 e alle 18, al museo Ebraico, ’Stefan Zweig e la memoria del mondo di ieri. Letteratura, lettere, musiche dalla Vienna ebraica al dramma dell’esilio’, a cura de Il Ruggiero.

m.ras.