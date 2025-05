Giornata della ristorazione. Gli chef vanno a scuola

Un’iniziativa che mette al centro l’educazione alimentare, il valore culturale della cucina e l’importanza della ristorazione come veicolo di benessere, gusto e consapevolezza. Sono questi gli obiettivi della Giornata della Ristorazione 2025, promossa da Confcommercio Ascom e Fipe, in collaborazione con l’associazione Cuochi Bolognesi e il Comune, pensata per valorizzare il ruolo della sana alimentazione. Un vero e proprio viaggio che comincerà dalle scuole, con l’obiettivo di trasmettere ai più piccoli il valore del cibo sano e della sostenibilità: gli chef ambasciatori del gusto di Fipe e dell’associazione Cuochi Bolognesi porteranno storie, competenze ed esperienze concrete direttamente sui banchi.

Il primo appuntamento sarà martedì alle scuole Tempesta, mentre il giorno successivo toccherà a ben tredici classi dell’istituto Carducci. "Il tema scelto a livello nazionale per celebrare la ricorrenza è l’uovo, simbolo di nascita e partenza – conferma Roberto Melloni, presidente Fipe Bologna –. Sul nostro territorio non ci sarà soltanto un evento, bensì un percorso articolato con incontri e laboratori. Coinvolgere i bambini è un aspetto fondamentale per guardare al futuro".

Grazie alla collaborazione con Camst Group e il Comune, l’evento clou si terrà sabato 17 maggio alle ore 11, quando il Centro Pasti Terracini aprirà le porte ai bambini delle scuole primarie che - seguiti e aiutati da tre chef dell’associazione Cuochi Bolognesi - potranno realizzare hamburger di carne sani e golosi, con dimostrazioni culinarie pensate su misura per loro. "Bologna è una delle capitali internazionali della ristorazione e della buona cucina - ricorda il direttore generale di Confcommercio Ascom, Giancarlo Tonelli –. Da anni portiamo avanti un percorso sulla sana e corretta alimentazione, promuovendo prodotti del territorio che siano buoni e sani".

"Una corretta alimentazione è fondamentale e sul tema c’è sempre più bisogno di consapevolezza – conclude l’assessore alla scuola, Daniele Ara –. Queste iniziative sono un’occasione importante per dare un forte segnale".

g.d.c.