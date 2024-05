Giornata della ristorazione. Tagliatelle al ragù, che passione: "Sono il simbolo delle due Torri"

La parola del giorno è mettere le mani in pasta. Perché nella seconda edizione della giornata della ristorazione per la Cultura dell’Ospitalità Italiana, qui a Bologna si esalta la tagliatella al ragù, cavallo di battaglia acclamato in tutta Italia e nel mondo. Commenta Giancarlo Tonelli, direttore generale di Confcommercio Ascom:"Come Confcommercio Ascom, in collaborazione con Fipe-Bologna e l’Associazione Sfogline, abbiamo voluto celebrare questo piatto simbolo della nostra città, che rappresenta a pieno la nostra bolognesità e la nostra cucina".

Dopo il successo dello scorso anno, sono diecimla le attività in Italia e all’estero, tra ristoranti, trattorie, osterie e pizzerie che hanno aderito alla Giornata. Che, infatti, ha l’obiettivo di ricordare che la ristorazione italiana, con 54 miliardi di valore aggiunto e 1.4 milioni di occupati, non solo è essenziale per l’agroalimentare e il turismo, ma è anche uno snodo fondamentale di storia, tradizioni e identità che esprime lo stile di vita italiano.

"Questa iniziativa di recupero si inserisce perfettamente nelle politiche del cibo della città, il che significa valorizzare il nostro sapere e la nostra storia" commenta Daniele Ara, assessore alla Scuola, Adolescenti, Agricoltura, Agroalimentare e Reti Idriche del comune di Bologna. È importante ricordare, come spiega Angelo Taschetta, presidente associazione Sfogline di Bologna e provincia, che "occasioni come questa non fanno altro che rafforzare il rapporto di stretta collaborazione che abbiamo con i cuochi. Tramite la pasta fresca collaboriamo con i ristoranti. Per questa giornata abbiamo preparato delle tagliatelle, che poi i cuochi cucineranno condendole con dell’ottimo ragù, ovviamente alla bolognese. Agli ospiti presenti invece insegneremo come si tira la pasta". Inoltre, la giornata della ristorazione è l’occasione per realizzare un’importante iniziativa di beneficenza a sostegno delle mense di comunità di Caritas italiana.

Alberto Biondi