Giornata di controlli. Trenta sanzioni elevate ai tir

Altra giornata dedicata ai controlli specifici sull’autotrasporto di merci, da parte degli agenti della Polizia Locale Reno Galliera che, in questa occasione, si sono concentrati lungo la provinciale Saliceto, in territorio del comune di Castel Maggiore. Complessivamente sono stati controllati 40 autocarri, tra leggeri e pesanti, 18 di questi sottoposti anche a pesatura, mediante le ‘pese mobili’ in dotazione al Comando della Locale. Sono in tutto 30 le sanzioni comminate per violazioni al codice della strada, di cui 15 per accertato sovraccarico.