Giornata di sciopero alla Dvp Premio di risultato tra i nodi

Agitazioni sindacali, a San Pietro in Casale, davanti allo stabilimento della Dvp. Nella mattinata di ieri, infatti, è stato indetto uno sciopero e uno stato di agitazione, proclamati dalla Fiom-Cgil e dalla Rsu. La mobilitazione, che ha comportato lo stop totale delle attività lavorative per l’intera giornata, ha – secondo i rappresentanti dei lavoratori – l’obiettivo di conseguire un premio di risultato che riconosca l’impegno profuso dai lavoratori nel corso degli anni, anni caratterizzati da un significativo incremento del fatturato aziendale. A portare il proprio supporto ai lavoratori scioperanti fuori dai cancelli dell’azienda è stato Mattia Polazzi, consigliere leghista metropolitano. Polazzi ha sottolineato l’importanza di un confronto onesto tra i sindacati e la società, auspicando che si giunga rapidamente a un accordo soddisfacente per entrambe le parti. "La tutela dei lavoratori e la creazione di un ambiente di lavoro sereno rappresentano obiettivi fondamentali che devono essere garantiti, senza dimenticare l’importanza di preservare una realtà aziendale di rilievo come la Dvp, che contribuisce in modo significativo alla comunità di San Pietro", ha sottolineato il consigliere.

Lo stesso Polazzi, tra l’altro, è stato operaio in azienda per un periodo di tre anni. "Invito le parti coinvolte a impegnarsi in un confronto costruttivo, affinché si possa giungere a un accordo soddisfacente per tutti – ribadisce Polazzi –. Doveroso tutelare i lavoratori e sostenere lo sviluppo economico della comunità locale. Mi impegnerò affinché si raggiunga un accordo che sia vantaggioso sia per i dipendenti che per l’azienda, contribuendo così alla crescita economica e sociale della comunità locale. Mi rendo disponibile ad incontrare la parte datoriale, se essa lo riterrà opportuno".

z. p.