Giornata di sport e di festa nel ricordo di Roberto Ventura

Giornata di sport e di festa sabato nel ricordo di Roberto Ventura, ‘Veggio’ per tutti gli amici e gli appassionati di basket che hanno conosciuto ed apprezzato questa figura storica della pallacanestro locale e bolognese, tra i fondatori della Fossa dei Leoni della Fortitudo, allenatore di generazioni di cestisti, morto quasi tre anni fa, a 66 anni. Verrà dedicato a lui, con una targa affissa nel giardino dell’ex Galoppatoio, il campo di basket all’aperto arrivato infine al completamento della riqualificazione insieme all’altro campetto sportivo a libera utenza nel quartiere Croce. Nel popolare quartiere di Casalecchio le manifestazioni connesse prenderanno il via alle 10 con una simultanea di scacchi nella piazza Zampieri, dove si inaugura così una riqualificazione realizzata con fondi comunali che ha visto la sistemazione degli spazi verdi e di socialità, con l’eliminazione dei grandi pini marittimi, un nuovo arredo urbano, la ridefinizione degli spazi di sosta, per residenti e attività commerciali, con l’istituzione a senso unico di via Guercino e, in particolare, l’innovativo "rain garden", ossia un sistema naturale di raccolta delle acque piovane a uso irriguo.

La festa vedrà attività coordinate dal Progetto di comunità della Croce, con musica, spettacolo, poesia. Alle 15,30 la cerimonia col taglio del nastro e l’illustrazione degli altri interventi di riqualificazione in programma e cui opere sono in corso, eseguite o in progettazione utilizzando fondi comunali, regionali e da Pnrr, come il rifacimento del nido d’infanzia Zebri, il miglioramento della viabilità e del piano della sosta, ma anche i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio pubblico sulla via Porrettana fronte scuola Galilei e limitrofo a Villa Chiara. Da definire nelle prossime settimane la collocazione definitiva del mercato settimanale della Croce, spostato per ragioni di cantiere negli spazi paralleli alla via Porrettana.

g.m.