Giornata mondiale del rifugiato Due settimane di eventi

Un abbraccio per ricordare il valore della vita umana, da vivere con tutte le sue sfumature e colori. È questo il senso dell’immagine che quest’anno rappresenta il programma del Comune, titolare del progetto Sistema di accoglienza e Integrazione (SAI), in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato, il 20 giugno. "Volevo rappresentare l’importanza di ogni singola vita, che merita di essere ricostruita lontano da guerre e persecuzioni", racconta Federica Annunziata, studentessa di Belle Arti, autrice del manifesto simbolo della rassegna. E di abbracci ideali, il vasto cartellone che dal 13 al 29 giugno coinvolgerà tutta la città metropolitana, ne contiene tanti. Filo conduttore delle iniziative sarà ‘Agire l’accoglienza’. Il 16 giugno a Lazàr – Officine creative di comunità sarà proiettato il film ‘Trieste bella di notte’ di ZaLab. Il 19 giugno nell’ambito di Biografilm Festival al cinema Arlecchino verrà proiettato ‘The Mind Game’ di Sajid Khan Nasiri. In programma il 20 giugno anche un seminario in Comune dedicato al tema dell’accoglienza per i rifugiati.

