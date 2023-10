Giornata mondiale del pane, l'Antoniano scende in campo contro la povertà

Bologna, 11 ottobre 2023 - Il pane come simbolo di fraternità, da dividere con ci sta accanto per chi ha fame, per chi è solo, per chi si ama. Domenica 15 ottobre, cinque mense francescane della rete nazionale di Operazione Pane aprono le porte per distribuire pane fresco nelle strade, per celebrare la Giornata mondiale del pane e per la lotta alla povertà.

"Vogliamo condividere il pane con tutti - spiega frate Giampaolo Cavalli, direttore dell'Antoniano - per ricordarci che solo insieme e nella condivisione si vince la povertà".

Le mense francescane che aderiscono a Operazione Pane, su iniziativa dell'Antoniano di Bologna, vogliono celebrare così la Giornata mondiale del pane e quella per la lotta alla povertà, che cadono il 16 e 17 ottobre. Più di 60 frati e volontari di Roma, Milano, Bologna, Torino e Cava de' Tirreni saranno vicino alle mense e alle chiese, distribuendo oltre tremila pagnotte. "Il pane è casa, amore, cura. È condivisione. Spezzare il pane, dividerlo con chi ci sta accanto, vuol dire riconoscerci parte di una sola famiglia, riconoscerci come fratelli e sorelle. Significa dire benvenuto, benvenuta, qui sei a casa. È quello che facciamo ogni giorno nelle nostre mense, accogliendo chi è fragile e solo. Lo facciamo sull'invito di Gesù: date voi stessi da mangiare", prosegue frate Cavalli.

L'evento e tutte le attività delle mense di Operazione Pane sono possibili anche grazie al Piccolo Coro dell'Antoniano e al mondo dello Zecchino d'Oro. L'Antoniano è, infatti, il luogo dove la musica diventa pane: i bimbi del coro e i piccoli solisti di Zecchino d'Oro, con le loro voci e la loro gioia, contribuiscono alle attività delle mense, a garantire un pasto a chi non ha da mangiare.

Proprio per celebrare questo spirito, fondamento di Antoniano, l'edizione 2023 dello Zecchino d'Oro, in onda l'1, il 2 e il 3 dicembre su Rai1, avrà come titolo "La musica può".

Il pane fresco verrà donato dall'Associazione Panificatori di Bologna e verrà distribuito in via Guinizelli come gesto di solidarietà e condivisione per celebrare la Giornata Mondiale contro la Povertà, segno tangibile dell'attenzione al valore del pane come simbolo di rinascita e di aiuto verso il prossimo. Sono numerosi, infatti, i panettieri e i fornai che si sono uniti all'iniziativa. L'evento sarà anche un'occasione per aprirsi a tutta la comunità, per far conoscere le attività delle mense e sensibilizzare sull'importanza di tendere la mano a chi non ce la fa e far sentire il calore di una famiglia a chi è solo.

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp del Carlino clicca qui